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مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول

تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

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مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول
سبق

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:03 PM

مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول

تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
25,924

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

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