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خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء "الشورى" والجميع يستمع لتوجيهاته

في قصر اليمامة بالرياض حيث تشرّفوا بالسلام على الملك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي بداية الاستقبال تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله-.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

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خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء "الشورى" والجميع يستمع لتوجيهاته
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي بداية الاستقبال تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله-.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:27 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:52 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء "الشورى" والجميع يستمع لتوجيهاته

في قصر اليمامة بالرياض حيث تشرّفوا بالسلام على الملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,176

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي بداية الاستقبال تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله-.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

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