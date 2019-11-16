النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شُهب "الأسديات" تنشط بسماء الوطن العربي .. و"السفياني" يفسر

سرعتها تصل إلى 70 كم .. وهنا معلومات عن تاريخ حوادث ظهورها

أكّدت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، أن سماء الوطن العربي على موعد مع تساقط زخات شُهب الأسديات، التي تنشط سنوياً خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر، وتبلغ ذروة اشتدادها في ليلة 17 وفجر 18 من نوفمبر من كل عام.

وقال رئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ لـ"سبق": شُهب الأسديات تتميز بأن لها دورة نشاط عالية جداً تحدث كل 33 و34 سنة.

وأضاف: تحدث شهود الأعيان عن هطول زخات بآلاف خلال الساعة الواحدة، ففي عام 1630 م، تُوفي يوهانس كبلر في 15 نوفمبر عام 1630 م.. بعد يومين من إضاءة شُهب الأسديات السماء بشكل مخيف، اعتبره الجاهلون بمنزلة حزن من السماء على موته، وفي عام 1833 حدثت عاصفة من شُهب الأسديات كانت شديدة للغاية، كما حدثت عاصفة هائلة من عشرات الآلاف من شُهب الأسديات لفترة قصيرة ثم توقفت، في وسط الولايات المتحدة وغربها في 17 نوفمبر 1966، وهذا العرض ربما ينافس الهمرات التاريخية عام 1799 و1833.

وأردف: ذكر بعض شهود الأعيان إلى أن العدد قد يصل إلى 150 ألف شهاب في الساعة، وكان آخره تساقط للهمرات العالية في عام 2001، ومن المتوقع أن تكون الهمرة القادمة 2034، لكن في السنوات العادية يبلغ متوسط تساقطها ما بين 15 إلى 20 شهاباً بالساعة.

وقال "السفياني": في هذا العام سيوافق وقت ذروة الأسديات، مساء الأحد وفجر الإثنين، 20 و21 ربيع الأول 1441 هـ، حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص وإضاءة سطحه 72 %، مما يقلل من فرصة مشاهدة الشُهب الخافتة الإضاءة.

وأضاف: ما يميز شُهب الأسديات أن معظم الشُهب فيها ذات إضاءة عالية فيما يُعرف بالكرات النارية مما يجعلها مُشاهدة بالعين المجردة حتى في وجود ضوء القمر، فينبغي اختيار المكان المناسب بعيداً عن أنوار المدن واختيار الرفقة المناسبة والوقت المناسب، ويفضل أن يكون من بعد الثانية فجراً.

وأردف: سبب ظهور هذه الشُهب يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "تمبل - توتال" وما خلفه من غبار وأتربة بقيت عالقة بالفضاء، وعند مرور الأرض من خلال هذه المخلفات تجتذبها بقوة جاذبيتها؛ ما يجعلها تندفع عبر الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى 70 كيلو متراً في الثانية، ونتيجة الاحتكاك بجزيئات الهواء تحترق، وتشتعل مخلفةً وراءها دخاناً وضوءاً ساطعاً.

وتابع: سُميت هذه الشُهب بالأسديات نسبةً إلى كوكبة "برج الأسد"، وهي جهة انطلاق هذه الشُهب أو نقطة إشعاعها، وليس لبرج الأسد أي ارتباط في تكوين هذه الشُهب، حيث تبعد نجوم برج الأسد عن الأرض بالسنوات الضوئية بينما الشُهب موجودة في مستوى الغلاف الجوي للأرض.

شُهب "الأسديات"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شُهب "الأسديات" تنشط بسماء الوطن العربي .. و"السفياني" يفسر
سبق

أكّدت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، أن سماء الوطن العربي على موعد مع تساقط زخات شُهب الأسديات، التي تنشط سنوياً خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر، وتبلغ ذروة اشتدادها في ليلة 17 وفجر 18 من نوفمبر من كل عام.

وقال رئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ لـ"سبق": شُهب الأسديات تتميز بأن لها دورة نشاط عالية جداً تحدث كل 33 و34 سنة.

وأضاف: تحدث شهود الأعيان عن هطول زخات بآلاف خلال الساعة الواحدة، ففي عام 1630 م، تُوفي يوهانس كبلر في 15 نوفمبر عام 1630 م.. بعد يومين من إضاءة شُهب الأسديات السماء بشكل مخيف، اعتبره الجاهلون بمنزلة حزن من السماء على موته، وفي عام 1833 حدثت عاصفة من شُهب الأسديات كانت شديدة للغاية، كما حدثت عاصفة هائلة من عشرات الآلاف من شُهب الأسديات لفترة قصيرة ثم توقفت، في وسط الولايات المتحدة وغربها في 17 نوفمبر 1966، وهذا العرض ربما ينافس الهمرات التاريخية عام 1799 و1833.

وأردف: ذكر بعض شهود الأعيان إلى أن العدد قد يصل إلى 150 ألف شهاب في الساعة، وكان آخره تساقط للهمرات العالية في عام 2001، ومن المتوقع أن تكون الهمرة القادمة 2034، لكن في السنوات العادية يبلغ متوسط تساقطها ما بين 15 إلى 20 شهاباً بالساعة.

وقال "السفياني": في هذا العام سيوافق وقت ذروة الأسديات، مساء الأحد وفجر الإثنين، 20 و21 ربيع الأول 1441 هـ، حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص وإضاءة سطحه 72 %، مما يقلل من فرصة مشاهدة الشُهب الخافتة الإضاءة.

وأضاف: ما يميز شُهب الأسديات أن معظم الشُهب فيها ذات إضاءة عالية فيما يُعرف بالكرات النارية مما يجعلها مُشاهدة بالعين المجردة حتى في وجود ضوء القمر، فينبغي اختيار المكان المناسب بعيداً عن أنوار المدن واختيار الرفقة المناسبة والوقت المناسب، ويفضل أن يكون من بعد الثانية فجراً.

وأردف: سبب ظهور هذه الشُهب يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "تمبل - توتال" وما خلفه من غبار وأتربة بقيت عالقة بالفضاء، وعند مرور الأرض من خلال هذه المخلفات تجتذبها بقوة جاذبيتها؛ ما يجعلها تندفع عبر الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى 70 كيلو متراً في الثانية، ونتيجة الاحتكاك بجزيئات الهواء تحترق، وتشتعل مخلفةً وراءها دخاناً وضوءاً ساطعاً.

وتابع: سُميت هذه الشُهب بالأسديات نسبةً إلى كوكبة "برج الأسد"، وهي جهة انطلاق هذه الشُهب أو نقطة إشعاعها، وليس لبرج الأسد أي ارتباط في تكوين هذه الشُهب، حيث تبعد نجوم برج الأسد عن الأرض بالسنوات الضوئية بينما الشُهب موجودة في مستوى الغلاف الجوي للأرض.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:36 PM

شُهب "الأسديات" تنشط بسماء الوطن العربي .. و"السفياني" يفسر

سرعتها تصل إلى 70 كم .. وهنا معلومات عن تاريخ حوادث ظهورها

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
964

أكّدت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، أن سماء الوطن العربي على موعد مع تساقط زخات شُهب الأسديات، التي تنشط سنوياً خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر، وتبلغ ذروة اشتدادها في ليلة 17 وفجر 18 من نوفمبر من كل عام.

وقال رئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ لـ"سبق": شُهب الأسديات تتميز بأن لها دورة نشاط عالية جداً تحدث كل 33 و34 سنة.

وأضاف: تحدث شهود الأعيان عن هطول زخات بآلاف خلال الساعة الواحدة، ففي عام 1630 م، تُوفي يوهانس كبلر في 15 نوفمبر عام 1630 م.. بعد يومين من إضاءة شُهب الأسديات السماء بشكل مخيف، اعتبره الجاهلون بمنزلة حزن من السماء على موته، وفي عام 1833 حدثت عاصفة من شُهب الأسديات كانت شديدة للغاية، كما حدثت عاصفة هائلة من عشرات الآلاف من شُهب الأسديات لفترة قصيرة ثم توقفت، في وسط الولايات المتحدة وغربها في 17 نوفمبر 1966، وهذا العرض ربما ينافس الهمرات التاريخية عام 1799 و1833.

وأردف: ذكر بعض شهود الأعيان إلى أن العدد قد يصل إلى 150 ألف شهاب في الساعة، وكان آخره تساقط للهمرات العالية في عام 2001، ومن المتوقع أن تكون الهمرة القادمة 2034، لكن في السنوات العادية يبلغ متوسط تساقطها ما بين 15 إلى 20 شهاباً بالساعة.

وقال "السفياني": في هذا العام سيوافق وقت ذروة الأسديات، مساء الأحد وفجر الإثنين، 20 و21 ربيع الأول 1441 هـ، حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص وإضاءة سطحه 72 %، مما يقلل من فرصة مشاهدة الشُهب الخافتة الإضاءة.

وأضاف: ما يميز شُهب الأسديات أن معظم الشُهب فيها ذات إضاءة عالية فيما يُعرف بالكرات النارية مما يجعلها مُشاهدة بالعين المجردة حتى في وجود ضوء القمر، فينبغي اختيار المكان المناسب بعيداً عن أنوار المدن واختيار الرفقة المناسبة والوقت المناسب، ويفضل أن يكون من بعد الثانية فجراً.

وأردف: سبب ظهور هذه الشُهب يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "تمبل - توتال" وما خلفه من غبار وأتربة بقيت عالقة بالفضاء، وعند مرور الأرض من خلال هذه المخلفات تجتذبها بقوة جاذبيتها؛ ما يجعلها تندفع عبر الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى 70 كيلو متراً في الثانية، ونتيجة الاحتكاك بجزيئات الهواء تحترق، وتشتعل مخلفةً وراءها دخاناً وضوءاً ساطعاً.

وتابع: سُميت هذه الشُهب بالأسديات نسبةً إلى كوكبة "برج الأسد"، وهي جهة انطلاق هذه الشُهب أو نقطة إشعاعها، وليس لبرج الأسد أي ارتباط في تكوين هذه الشُهب، حيث تبعد نجوم برج الأسد عن الأرض بالسنوات الضوئية بينما الشُهب موجودة في مستوى الغلاف الجوي للأرض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,445
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,315
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,986

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة