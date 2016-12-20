انهارت لقاعٍ غير مسبوق.. الليرة التركية عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار

"أردوغان" يَعِد بتراجع التضخم قريبًا.. ويُرجع السبب إلى أسعار الفائدة

سقطت الليرة التركية، صباح اليوم الاثنين، إلى قاع غير مسبوق، عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

وقبل هبوطها في تعاملات اليوم، كانت الليرة قد سجلت أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم. وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يومًا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إنه خفض التضخم في بلاده إلى حوالى 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب"؛ بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21%، بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.

وكرر، خلال لقاءٍ مع شبان أفارقة السبت أُذِيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تُسبب التضخم؛ لافتًا إلى أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبًا.

وقال أردوغان: عاجلًا أم آجلًا، فمثلما خفضنا التضخم إلى 4%، عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى، ولن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين.

وأضاف الرئيس التركي: "إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبًا".

وانخفض التضخم إلى حوالى 4% في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيًّا من عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر إلى 21.3% سنويًّا.