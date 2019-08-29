"الداود" يحتفل بزواج ابنته بالرياض

احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء.
احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء.
احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء.
احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء.