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خدمة دُشنت أخيراً.. "هلال مكة " يُباشر حالات مرضى جلطات القلب

بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة منذ إطلاق خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" التي دشّنتها الهيئة أخيراً لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية والمشتبه في تعرضهم لمثل هذه الحالة المرضية، بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم، وعددهم ثماني حالات، منها ثلاث حالات لمرضى سعوديين وخمس حالات لمرضى مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية يعانون آلاماً قلبية في كل من جدة والطائف والعاصمة المقدّسة.

وتحرص الهيئة عند تلقيها بلاغا لغرفة عملياتها (997) لكافة الحالات التي تستوجب تدخلاً إسعافياً بتوجيه فرق إسعافية على الفور تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم في حال المريض يعاني ألماً في الصدر، وإرسالها على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة، لأخذ التوجيه والتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية في حال أوضح التخطيط وجود مشكلة في القلب.

وتهدف الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لاختصار الوقت بتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه في تعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، حيث تُنقل الحالات القلبية إلى مراكز القسطرة مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ، مما يُساعد في سرعة الحفاظ على صحة المريض وتقديم الخدمة الطبية والإسعافية المناسبة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خدمة دُشنت أخيراً.. "هلال مكة " يُباشر حالات مرضى جلطات القلب
سبق

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة منذ إطلاق خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" التي دشّنتها الهيئة أخيراً لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية والمشتبه في تعرضهم لمثل هذه الحالة المرضية، بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم، وعددهم ثماني حالات، منها ثلاث حالات لمرضى سعوديين وخمس حالات لمرضى مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية يعانون آلاماً قلبية في كل من جدة والطائف والعاصمة المقدّسة.

وتحرص الهيئة عند تلقيها بلاغا لغرفة عملياتها (997) لكافة الحالات التي تستوجب تدخلاً إسعافياً بتوجيه فرق إسعافية على الفور تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم في حال المريض يعاني ألماً في الصدر، وإرسالها على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة، لأخذ التوجيه والتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية في حال أوضح التخطيط وجود مشكلة في القلب.

وتهدف الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لاختصار الوقت بتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه في تعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، حيث تُنقل الحالات القلبية إلى مراكز القسطرة مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ، مما يُساعد في سرعة الحفاظ على صحة المريض وتقديم الخدمة الطبية والإسعافية المناسبة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:54 PM

خدمة دُشنت أخيراً.. "هلال مكة " يُباشر حالات مرضى جلطات القلب

بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة منذ إطلاق خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" التي دشّنتها الهيئة أخيراً لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية والمشتبه في تعرضهم لمثل هذه الحالة المرضية، بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم، وعددهم ثماني حالات، منها ثلاث حالات لمرضى سعوديين وخمس حالات لمرضى مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية يعانون آلاماً قلبية في كل من جدة والطائف والعاصمة المقدّسة.

وتحرص الهيئة عند تلقيها بلاغا لغرفة عملياتها (997) لكافة الحالات التي تستوجب تدخلاً إسعافياً بتوجيه فرق إسعافية على الفور تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم في حال المريض يعاني ألماً في الصدر، وإرسالها على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة، لأخذ التوجيه والتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية في حال أوضح التخطيط وجود مشكلة في القلب.

وتهدف الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لاختصار الوقت بتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه في تعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، حيث تُنقل الحالات القلبية إلى مراكز القسطرة مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ، مما يُساعد في سرعة الحفاظ على صحة المريض وتقديم الخدمة الطبية والإسعافية المناسبة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

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