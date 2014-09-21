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فيديو مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة

موقع هندي: سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم شرس مفاجئ، قفزت فيه أفعى كبيرة على رجل في تايلاند، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل، حسب موقع "إن دي تي في" الهندي الذي نشر الفيديو.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية؛ حيث اندفع هاربًا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسب الموقع؛ فإن سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.

وفي تعليق على الفيديو، أبدى الكثيرون دهشتهم مما فعلته الأفعى، يقول المعلق سوراج جوبتا: "إنها كوبرا عملاقة"، ويقول هروتوراج كيدار: "أين مَن يقولون إن الأفعى لا تهاجم شخصًا لم يهاجمها؟! ها هي هاجمت الرجل دون سبب".

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فيديو مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم شرس مفاجئ، قفزت فيه أفعى كبيرة على رجل في تايلاند، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل، حسب موقع "إن دي تي في" الهندي الذي نشر الفيديو.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية؛ حيث اندفع هاربًا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسب الموقع؛ فإن سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.

وفي تعليق على الفيديو، أبدى الكثيرون دهشتهم مما فعلته الأفعى، يقول المعلق سوراج جوبتا: "إنها كوبرا عملاقة"، ويقول هروتوراج كيدار: "أين مَن يقولون إن الأفعى لا تهاجم شخصًا لم يهاجمها؟! ها هي هاجمت الرجل دون سبب".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:32 PM

فيديو مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة

موقع هندي: سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
5,797

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم شرس مفاجئ، قفزت فيه أفعى كبيرة على رجل في تايلاند، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل، حسب موقع "إن دي تي في" الهندي الذي نشر الفيديو.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية؛ حيث اندفع هاربًا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسب الموقع؛ فإن سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.

وفي تعليق على الفيديو، أبدى الكثيرون دهشتهم مما فعلته الأفعى، يقول المعلق سوراج جوبتا: "إنها كوبرا عملاقة"، ويقول هروتوراج كيدار: "أين مَن يقولون إن الأفعى لا تهاجم شخصًا لم يهاجمها؟! ها هي هاجمت الرجل دون سبب".

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