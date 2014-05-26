"سليمان الحبيب" الطبية تفوز بجائزة "أبرز إدراج" في السوق المالية "تداول"

الاكتتاب سجّل نجاحاً فاق التوقعات وحقّق عدداً من الأرقام القياسية

فازت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، بجائزة "أبرز إدراج" في السوق المالية السعودية "تداول"، التي جاءت تقديراً لما حققته المجموعة كأفضل إدراج لما تم إنجازه خلال الطرح العام وما بعده من نتائج استثنائية في عام 2020م، وقام بتسلُّم الجائزة ناصر الحقباني؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات الطبية.

تأتي هذه الجائزة ضمن سلسة من النجاحات المستمرة للمجموعة خلال مسيرتها والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، إذ نجحت من خلالها في تعزيز مكانتها كمقدم رعاية صحية موثوق يوفر خدماته وفق أعلى مستويات التميز الطبي.. وقد تحقق ذلك نظراً لامتلاك المجموعة سجلاً حافلاً من الإنجازات المهمة في تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات الطبية ناصر الحقباني؛ بهذه المناسبة "إننا نشعر بالفخر بحصولنا على هذه الجائزة المميزة التي تعكس حجم النجاح والتطوير بالمجموعة، لافتاً إلى أن عام 2020م كان محطة مفصلية في تاريخ المجموعة، حيث احتفلنا بطرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول) لنعزز بذلك موقعنا الريادي كمزود رائد للرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة. ومنذ تأسيس المجموعة شكّلت ثقافة القيادة المرنة الدافع المحرّك لمسيرة التميز والنمو والابتكار، كنا حرصاء خلالها على اتباع نهج قائم على خطوات مدروسة وتوقع المخاطر والتكيف باستمرار مع اتجاهات السوق واحتياجات مراجعينا".

وأضاف الحقباني، تم تعيين كل من شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية للطرح العام، إلى جانب خدمات المجموعة المالية هيرميس كمدير سجل اكتتاب المؤسسات، حيث أكملت المجموعة في شهر مارس من عام 2020م طرحها العام الأولي بطرح 52.5 مليون سهم عادي في "تداول" للمستثمرين.

وحقق الطرح العام نجاحاً كبيراً حيث تمّت تغطيته بأكثر من 83 مرة بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال سعودي، ونتوجّه بالشكر لجميع مَن أسهم في هذا النجاح وعلى ثقتهم بأعمالنا.

وأكّد أن الحصول على هذا التقدير هو دليل على قوة أعمالنا وإشارة واعدة لمستقبل المجموعة وقطاع الرعاية الصحية في المملكة وسوق رأس المال.

واختتم الحقباني؛ قائلاً: "نحن فخورون بحصولنا على هذا التقدير، فقد أتاح نهجنا الاستباقي في توسيع علاقتنا المحلية والدولية مع المستثمرين إلى نجاح عملية الطرح العام للمجموعة بشكل استثنائي، وهذا بدوره وفّر لنا رؤية موثوقة ومستقلة وموضوعية لأعمالنا".

جديرٌ بالذكر أن هذا الاكتتاب سجّل نجاحاً فاق التوقعات وحقّق عدداً من الأرقام القياسية، من بينها أكبر عدد طلبات اكتتاب لشركة خاصة خلال عملية بناء سجل الأوامر، وأعلى معدل تغطية للطرح، وأكبر عدد طلبات اكتتاب من شريحة المستثمرين من المؤسسات المحليين والأجانب المؤهلين، وأكبر حجم طلبات شراء من المستثمرين من المؤسسات في عام 2020م.