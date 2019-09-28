توقيع عقد ترسية مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من أبها وخميس مشيط

إلى المنتزه الوطني في بيشة بـتكلفة 397.8 مليون ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد ترسية مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط إلى المنتزه الوطني في بيشة بقيمة 397.8 مليون ريال.

وقال الوزير "الفضلي" إن ترسية المشروع يؤكد أن الوزارة ماضية قدماً في استدامة المياه، ورفع كفاءة استخدامها ونسبة استخدام المياه المجددة في القطاع الحضري والصناعي، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات النوعية التي سيتبعها مشروعات في مناطق مختلفة.

وأضاف "الفضلي" أن إطلاق هذه المشاريع سيوفر بيئة استثمارية واعدة تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بدور فعال في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراته وتجاربه في تعزيز وتحقيق أهداف الأداء الرئيسية لقطاع توزيع المياه.

ويهدف المشروع إلى نقل المياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط، والاستفادة منها في تطوير وتنمية المنتزهات الوطنية والزراعة على طول مسار الخط الناقل، وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهراً.

ويتكون من خط ناقل بأقطار تتراوح من (1000 - 1500 ) ملم وبطول 100 كيلو متر، من نهاية الخط القائم حالياً إلى الخزان الكاسر رقم ٣، ومحطة الرفع بمنطقة "البطنة" والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ثلاثة خزانات كسر بسعات (5000 و1000 و1000) متر مكعب.



