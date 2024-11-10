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"هيئة الاتصالات": ضبطنا مخالفات بفروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية

بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها في العقود وعدم المحافظة على محتوى المواد

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.

وأكدت "الهيئة" على مقدمي خدمات البريد اللوجستية، ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرةً إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa أو الاتصال على الرقم: 19966.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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"هيئة الاتصالات": ضبطنا مخالفات بفروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية
سبق

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.

وأكدت "الهيئة" على مقدمي خدمات البريد اللوجستية، ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرةً إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa أو الاتصال على الرقم: 19966.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:46 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:37 PM

"هيئة الاتصالات": ضبطنا مخالفات بفروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية

بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها في العقود وعدم المحافظة على محتوى المواد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.

وأكدت "الهيئة" على مقدمي خدمات البريد اللوجستية، ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرةً إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa أو الاتصال على الرقم: 19966.

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