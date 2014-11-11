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مصادرة عبوات مياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرقات بـ"محايل"

تعرض تحت أشعة الشمس.. وآل مصمع لـ"سبق": إحالة الباعة للجهات المختصة

صادرت بلدية محايل كميات كبيرة من المياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرق ومداخل المحافظة، وأشار عدد من المواطنين إلى إمكانية عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو انتهاء صلاحيتها من جراء أسعارها الرخيصة وتعرضها للشمس.

وأمام هذا قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع إن البلدية بدورها ضبطت وسجلت مخالفات بحق الباعة الجائلين القائمين ببيع عبوات المياه بالسيارات ببعض الطرقات وعرض المياه في الشمس متجاهلة الشرط الأساس لتخزينها، وأضاف أنه تم إنذارهم وإحالتهم للجهات المختصة بعد رصد تكرار المخالفات وأخذ بياناتهم للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات بحقهم.

وأكد "آل مصمع"، أن ما يقوم به بعض الباعة أمر غير مقبول إطلاقًا، مناشدًا بعدم شراء عبوات المياه المعروضة تحت أشعة الشمس، ودعا المواطنين والمقيمين عند ملاحظة مثل ذلك، إلى الإبلاغ عنها عبر رقم طوارئ البلدية (٩٤٠).

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مصادرة عبوات مياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرقات بـ"محايل"
سبق

صادرت بلدية محايل كميات كبيرة من المياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرق ومداخل المحافظة، وأشار عدد من المواطنين إلى إمكانية عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو انتهاء صلاحيتها من جراء أسعارها الرخيصة وتعرضها للشمس.

وأمام هذا قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع إن البلدية بدورها ضبطت وسجلت مخالفات بحق الباعة الجائلين القائمين ببيع عبوات المياه بالسيارات ببعض الطرقات وعرض المياه في الشمس متجاهلة الشرط الأساس لتخزينها، وأضاف أنه تم إنذارهم وإحالتهم للجهات المختصة بعد رصد تكرار المخالفات وأخذ بياناتهم للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات بحقهم.

وأكد "آل مصمع"، أن ما يقوم به بعض الباعة أمر غير مقبول إطلاقًا، مناشدًا بعدم شراء عبوات المياه المعروضة تحت أشعة الشمس، ودعا المواطنين والمقيمين عند ملاحظة مثل ذلك، إلى الإبلاغ عنها عبر رقم طوارئ البلدية (٩٤٠).

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:22 PM

مصادرة عبوات مياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرقات بـ"محايل"

تعرض تحت أشعة الشمس.. وآل مصمع لـ"سبق": إحالة الباعة للجهات المختصة

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محمد طيران - محايل عسير
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2,002

صادرت بلدية محايل كميات كبيرة من المياه مجهولة المصدر تُباع على قارعة الطرق ومداخل المحافظة، وأشار عدد من المواطنين إلى إمكانية عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو انتهاء صلاحيتها من جراء أسعارها الرخيصة وتعرضها للشمس.

وأمام هذا قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع إن البلدية بدورها ضبطت وسجلت مخالفات بحق الباعة الجائلين القائمين ببيع عبوات المياه بالسيارات ببعض الطرقات وعرض المياه في الشمس متجاهلة الشرط الأساس لتخزينها، وأضاف أنه تم إنذارهم وإحالتهم للجهات المختصة بعد رصد تكرار المخالفات وأخذ بياناتهم للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات بحقهم.

وأكد "آل مصمع"، أن ما يقوم به بعض الباعة أمر غير مقبول إطلاقًا، مناشدًا بعدم شراء عبوات المياه المعروضة تحت أشعة الشمس، ودعا المواطنين والمقيمين عند ملاحظة مثل ذلك، إلى الإبلاغ عنها عبر رقم طوارئ البلدية (٩٤٠).

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