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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة الرياض" تستقبل 337 طلبًا لتدريب الممارسين الصحيين

بهدف الحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه

استقبلت "صحة الرياض" (337) طلبًا للقبول بالمراكز التدريبية للممارسين الصحيين؛ للحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه المنفذة، تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات في المملكة؛ وذلك عبر برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين للعام التدريبي 2021/ 2022م.

وأوضحت أن عدد الطلبات التي استوفت كل الشروط بلغت (269) طلبًا فيما تم رفض (60) أخرى، وتحويل (8) طلبات إلى مراكز أخرى.

وأشارت إلى أن (199) طلبًا كان يتعلق بالتدريب خارج الوزارة، و(70) داخل الوزارة؛ حيث جاءت طلبات نيْل شهادة الاختصاص السعودية في المرتبة الأولى بعدد (213) طلبًا، تلتها طلبات التخصص الدقيق بعدد (40)، ثم شهادة الدكتوراه بعدد (9) طلبات؛ فيما جاءت طلبات للدرجات العليا لممارسين غير أطباء في المرتبة الرابعة بـ(7) طلبات.

ويهدف برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين إلى تأهيل الممارس الصحي السعودي حديث التخرج للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو الدقيق أو ما يعادلها من خلال عقد بين وزارة الصحة والممارس الصحي الحاصل على قبول للدراسة أو التدريب مدته تعادل فترة التدريب.

صحة الرياض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تستقبل 337 طلبًا لتدريب الممارسين الصحيين
سبق

استقبلت "صحة الرياض" (337) طلبًا للقبول بالمراكز التدريبية للممارسين الصحيين؛ للحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه المنفذة، تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات في المملكة؛ وذلك عبر برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين للعام التدريبي 2021/ 2022م.

وأوضحت أن عدد الطلبات التي استوفت كل الشروط بلغت (269) طلبًا فيما تم رفض (60) أخرى، وتحويل (8) طلبات إلى مراكز أخرى.

وأشارت إلى أن (199) طلبًا كان يتعلق بالتدريب خارج الوزارة، و(70) داخل الوزارة؛ حيث جاءت طلبات نيْل شهادة الاختصاص السعودية في المرتبة الأولى بعدد (213) طلبًا، تلتها طلبات التخصص الدقيق بعدد (40)، ثم شهادة الدكتوراه بعدد (9) طلبات؛ فيما جاءت طلبات للدرجات العليا لممارسين غير أطباء في المرتبة الرابعة بـ(7) طلبات.

ويهدف برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين إلى تأهيل الممارس الصحي السعودي حديث التخرج للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو الدقيق أو ما يعادلها من خلال عقد بين وزارة الصحة والممارس الصحي الحاصل على قبول للدراسة أو التدريب مدته تعادل فترة التدريب.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:56 AM

"صحة الرياض" تستقبل 337 طلبًا لتدريب الممارسين الصحيين

بهدف الحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت "صحة الرياض" (337) طلبًا للقبول بالمراكز التدريبية للممارسين الصحيين؛ للحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه المنفذة، تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات في المملكة؛ وذلك عبر برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين للعام التدريبي 2021/ 2022م.

وأوضحت أن عدد الطلبات التي استوفت كل الشروط بلغت (269) طلبًا فيما تم رفض (60) أخرى، وتحويل (8) طلبات إلى مراكز أخرى.

وأشارت إلى أن (199) طلبًا كان يتعلق بالتدريب خارج الوزارة، و(70) داخل الوزارة؛ حيث جاءت طلبات نيْل شهادة الاختصاص السعودية في المرتبة الأولى بعدد (213) طلبًا، تلتها طلبات التخصص الدقيق بعدد (40)، ثم شهادة الدكتوراه بعدد (9) طلبات؛ فيما جاءت طلبات للدرجات العليا لممارسين غير أطباء في المرتبة الرابعة بـ(7) طلبات.

ويهدف برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين إلى تأهيل الممارس الصحي السعودي حديث التخرج للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو الدقيق أو ما يعادلها من خلال عقد بين وزارة الصحة والممارس الصحي الحاصل على قبول للدراسة أو التدريب مدته تعادل فترة التدريب.

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