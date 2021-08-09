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محافظ ينبع يتفقد مدرسة تعليم القيادة بموقعها الجديد

استمع إلى شرح عن مهام المرور في خدمة طالبي رخص القيادة

تفقد محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، مدرسة تعليم القيادة بمحافظة ينبع بموقعها الجديد، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع، العقيد حميد جابر الصحفي، ومدير عام شركة الزهور، فايز سليمان النزاوي، ومدير المدرسة، عبدالله علي القاضي.

واستمع محافظ ينبع إلى شرح من مدير المرور عن المهام التي تقوم بها في خدمة طالبي رخص القيادة من الجنسين بأنواعها، وعن المراحل الدراسية والعملية التي يمر بها الدارس.

اطلع محافظ ينبع على الإمكانيات التي وفرت للمتدربين من السيارات الحديثة والأجهزة، وفي نهاية الزيارة حثهم على بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، عن طريق جودة مخرجات مدارس تعليم القيادة.

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محافظ ينبع يتفقد مدرسة تعليم القيادة بموقعها الجديد
سبق

تفقد محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، مدرسة تعليم القيادة بمحافظة ينبع بموقعها الجديد، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع، العقيد حميد جابر الصحفي، ومدير عام شركة الزهور، فايز سليمان النزاوي، ومدير المدرسة، عبدالله علي القاضي.

واستمع محافظ ينبع إلى شرح من مدير المرور عن المهام التي تقوم بها في خدمة طالبي رخص القيادة من الجنسين بأنواعها، وعن المراحل الدراسية والعملية التي يمر بها الدارس.

اطلع محافظ ينبع على الإمكانيات التي وفرت للمتدربين من السيارات الحديثة والأجهزة، وفي نهاية الزيارة حثهم على بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، عن طريق جودة مخرجات مدارس تعليم القيادة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:12 PM

محافظ ينبع يتفقد مدرسة تعليم القيادة بموقعها الجديد

استمع إلى شرح عن مهام المرور في خدمة طالبي رخص القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقد محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، مدرسة تعليم القيادة بمحافظة ينبع بموقعها الجديد، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع، العقيد حميد جابر الصحفي، ومدير عام شركة الزهور، فايز سليمان النزاوي، ومدير المدرسة، عبدالله علي القاضي.

واستمع محافظ ينبع إلى شرح من مدير المرور عن المهام التي تقوم بها في خدمة طالبي رخص القيادة من الجنسين بأنواعها، وعن المراحل الدراسية والعملية التي يمر بها الدارس.

اطلع محافظ ينبع على الإمكانيات التي وفرت للمتدربين من السيارات الحديثة والأجهزة، وفي نهاية الزيارة حثهم على بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، عن طريق جودة مخرجات مدارس تعليم القيادة.

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