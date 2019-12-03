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"الأرصاد":  سحب رعدية ممطرة على مناطق الشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة

درجات الحرارة توالي انخفاضها على شمال وغرب ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ومناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة, كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها تُصحب برياح نشطة مثيرة للغبار, كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد":  سحب رعدية ممطرة على مناطق الشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ومناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة, كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها تُصحب برياح نشطة مثيرة للغبار, كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
08:12 AM

"الأرصاد":  سحب رعدية ممطرة على مناطق الشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة

درجات الحرارة توالي انخفاضها على شمال وغرب ووسط وشرق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ومناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة, كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها تُصحب برياح نشطة مثيرة للغبار, كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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