بعد الانهيار التاريخي.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

مزيج برنت بحر الشمال بلغ 20.90 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في مستهل التداولات الآسيوية صباح الخميس؛ إذ ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5% من قيمته، وبلغ سعره 14.27 دولارًا للبرميل؛ في حين ارتفع سعر مزيج برنت بحر الشمال بنسبة 2.6% ليبلغ 20.90 دولارًا للبرميل.

وبعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط في مطلع الأسبوع حين اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها؛ مما أدى لانهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى سالب 40 دولارًا للبرميل؛ انتعش سعر هذا الخام الأربعاء في نيويورك؛ حيث أغلقت عقوده الآجلة (تسليم يونيو) على 13.78 دولارًا للبرميل بارتفاع قدره 19%.

ووفق "رويترز"؛ على الرغم من الهدوء الذي ساد الأسواق؛ إلا أن القطاع النفطي لا يزال يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة بسبب انهيار الطلب وتخمة المخزونات.

ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحد من تفشي وباء كوفيد-19؛ تَرَاجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.