"المنيع": دمى الأطفال هذه حرام.. ويجب تنقية أعمالنا مما يؤثر في عباداتنا

أكد عدم جواز وجود الدمى المبنية على صور حيوانات أو أي صور حية بالبيت

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، تحريم وجود الدمى وألعاب الأطفال التي على شكل حيوانات أو صور حية في البيت، داعيًا في هذا الشأن لتنقية أعمالنا من هذه الأمور المؤثرة في عباداتنا واتجاهاتنا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رده على سؤال سيدة في برنامج يستفتونك عن حكم وجود ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وغيرها في الغرفة التي تصلي فيها، وأفتاها بأنها لا تؤثر في صلاتها.

لكن الشيخ المنيع في المقابل استدرك على جوابه مؤكدًا تحريمها، وقال: "ينبغي أن نعرف حكم هذه الدمى المبنية على صور حيوانات أو أي صور من التصاوير الحية. فهذا في الواقع لا يجوز بحال من الأحوال، وهي حرام".

وقال في هذا الصدد إن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وذكر حكم الصور بقوله عليه السلام: "لعن الله المصورين المضاهين بذلك خلق الله". مضيفًا: "فينبغي أن ننقي أعمالنا من هذه الأمور المؤثرة في عباداتنا واتجاهاتنا".