النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنتهي المهلة بعد 4 أيام.. هل تُمَدد "إحكام" مدة تقديم طلبات التملك؟

مُشَكَّلَة من 6 جهات حكومية وتَلَقَّت أكثر من 700 ألف طلب حتى الآن

في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَمَلك العقارات "إحكام"، أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة؛ يترقب الكثيرون إغلاق المنصة الرقمية أو تمديد عملها لفترة أخرى، مع قُرب انتهاء فترة التقديم على طلبات التملك في الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري؛ أي بعد أربعة أيام.

وتم تدشين المنصة الرقمية "إحكام" في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية، هي وزارة: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام"، قد أوضحت 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنتهي المهلة بعد 4 أيام.. هل تُمَدد "إحكام" مدة تقديم طلبات التملك؟
سبق

في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَمَلك العقارات "إحكام"، أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة؛ يترقب الكثيرون إغلاق المنصة الرقمية أو تمديد عملها لفترة أخرى، مع قُرب انتهاء فترة التقديم على طلبات التملك في الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري؛ أي بعد أربعة أيام.

وتم تدشين المنصة الرقمية "إحكام" في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية، هي وزارة: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام"، قد أوضحت 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:44 AM

تنتهي المهلة بعد 4 أيام.. هل تُمَدد "إحكام" مدة تقديم طلبات التملك؟

مُشَكَّلَة من 6 جهات حكومية وتَلَقَّت أكثر من 700 ألف طلب حتى الآن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
26,306

في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَمَلك العقارات "إحكام"، أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة؛ يترقب الكثيرون إغلاق المنصة الرقمية أو تمديد عملها لفترة أخرى، مع قُرب انتهاء فترة التقديم على طلبات التملك في الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري؛ أي بعد أربعة أيام.

وتم تدشين المنصة الرقمية "إحكام" في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية، هي وزارة: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام"، قد أوضحت 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,177
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,535
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,345

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة