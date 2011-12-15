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"الموارد البشرية" لـ"سبق": اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي ستصدر في موعدها

بَقِيَ ٦ أيام.. وتشمل غالبية موظفي الدولة وتهدف لحماية الوظيفة العامة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ"سبق"، أنها أنهت مع اللجان المختصة إعداد اللائحة التنفيذية لـ"نظام الانضباط الوظيفي"، والتي نص النظام على إصدارها خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من نشر النظام، والتي تنتهي بعد ٦ أيام.

وفي التفاصيل، صدرت موافقة مجلس الوزراء في ٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ على "نظام الانضباط الوظيفي"، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، وأكدت المادة الـ٢٥ من النظام، على العمل به بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة ٢٣ من النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم- بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وتَصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها عند نفاذ النظام.

ومع اقتراب إصدار اللائحة ونظرًا لترقب كثير من الموظفين والموظفات لما تم حيالها؛ تساءلت "سبق" حول أهم الأعمال التي تم إنجازها حيال اللائحة، وهل أنهت اللجان أعمالها، والموعد المتوقع لصدور اللائحة؟

وزارة الموارد البشرية أكدت ردًّا على "سبق" أنها قامت بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمل على إعداد اللائحة".

وأضافت: "ستصدر اللائحة في موعدها بإذن الله إنفاذًا لما تضمنته المادة 23 من النظام"، "وفي حالة صدور اللائحة ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة".

يُذكر أن نظام الانضباط الوظيفي صدر في ٢٥ مادة، ونص في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله؛ فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

وأوضح النظام أن المخالفة التأديبية هي: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" لـ"سبق": اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي ستصدر في موعدها
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ"سبق"، أنها أنهت مع اللجان المختصة إعداد اللائحة التنفيذية لـ"نظام الانضباط الوظيفي"، والتي نص النظام على إصدارها خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من نشر النظام، والتي تنتهي بعد ٦ أيام.

وفي التفاصيل، صدرت موافقة مجلس الوزراء في ٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ على "نظام الانضباط الوظيفي"، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، وأكدت المادة الـ٢٥ من النظام، على العمل به بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة ٢٣ من النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم- بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وتَصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها عند نفاذ النظام.

ومع اقتراب إصدار اللائحة ونظرًا لترقب كثير من الموظفين والموظفات لما تم حيالها؛ تساءلت "سبق" حول أهم الأعمال التي تم إنجازها حيال اللائحة، وهل أنهت اللجان أعمالها، والموعد المتوقع لصدور اللائحة؟

وزارة الموارد البشرية أكدت ردًّا على "سبق" أنها قامت بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمل على إعداد اللائحة".

وأضافت: "ستصدر اللائحة في موعدها بإذن الله إنفاذًا لما تضمنته المادة 23 من النظام"، "وفي حالة صدور اللائحة ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة".

يُذكر أن نظام الانضباط الوظيفي صدر في ٢٥ مادة، ونص في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله؛ فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

وأوضح النظام أن المخالفة التأديبية هي: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:24 AM

"الموارد البشرية" لـ"سبق": اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي ستصدر في موعدها

بَقِيَ ٦ أيام.. وتشمل غالبية موظفي الدولة وتهدف لحماية الوظيفة العامة

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فلاح الجوفان - الرياض
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ"سبق"، أنها أنهت مع اللجان المختصة إعداد اللائحة التنفيذية لـ"نظام الانضباط الوظيفي"، والتي نص النظام على إصدارها خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من نشر النظام، والتي تنتهي بعد ٦ أيام.

وفي التفاصيل، صدرت موافقة مجلس الوزراء في ٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ على "نظام الانضباط الوظيفي"، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، وأكدت المادة الـ٢٥ من النظام، على العمل به بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة ٢٣ من النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم- بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وتَصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها عند نفاذ النظام.

ومع اقتراب إصدار اللائحة ونظرًا لترقب كثير من الموظفين والموظفات لما تم حيالها؛ تساءلت "سبق" حول أهم الأعمال التي تم إنجازها حيال اللائحة، وهل أنهت اللجان أعمالها، والموعد المتوقع لصدور اللائحة؟

وزارة الموارد البشرية أكدت ردًّا على "سبق" أنها قامت بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمل على إعداد اللائحة".

وأضافت: "ستصدر اللائحة في موعدها بإذن الله إنفاذًا لما تضمنته المادة 23 من النظام"، "وفي حالة صدور اللائحة ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة".

يُذكر أن نظام الانضباط الوظيفي صدر في ٢٥ مادة، ونص في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله؛ فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

وأوضح النظام أن المخالفة التأديبية هي: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.

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