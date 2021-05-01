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مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف

بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة من ضمنها البرازيل مما أدخل البهجة على المسلمين رغم "كورونا"

رفع المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهاته الكريمة بإرسال أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة من ضمنها البرازيل، مما أدخل البهجة والفرح والسرور على المسلمين فى هذه البلاد.

وقال المجلس في بيان صحفي صادر عن الرئيس العام الدكتور عبدالحميد متولي أنه على الرغم وجود هذه الجائحة كورونا ولكنها لم تمنع مملكة الخير من القيام بواجبها ليس فقط لخدمة الحرمين الشريفين وإنما لخدمة كتاب الله في الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في المحافظة على كتاب الله ونشر معانيه بجميع لغات العالم، ليعلم الجميع أنها عاصمة السلام وصمام الأمان للعالم كله.

وتابع البيان: من أجل ذلك يتقدم المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي ببرقية شكر وتقدير وإعزاز وعرفان بالجميل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، على جهودهما الخيرة والمباركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

كما قدم البيان الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهودهم لخدمة كتاب الله وإبلاغ معانيه بجميع لغات العالم، منوهاً بالتطور الكبير الذي شهده المجمع خلال الثلاث سنوات الفائتة، والتي ساهمت في مضاعفة إنتاجها من المصاحف بجميع الأحجام وتراجم معاني كلماته.

واختتم البيان الصادر من المجلس بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.

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مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
سبق

رفع المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهاته الكريمة بإرسال أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة من ضمنها البرازيل، مما أدخل البهجة والفرح والسرور على المسلمين فى هذه البلاد.

وقال المجلس في بيان صحفي صادر عن الرئيس العام الدكتور عبدالحميد متولي أنه على الرغم وجود هذه الجائحة كورونا ولكنها لم تمنع مملكة الخير من القيام بواجبها ليس فقط لخدمة الحرمين الشريفين وإنما لخدمة كتاب الله في الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في المحافظة على كتاب الله ونشر معانيه بجميع لغات العالم، ليعلم الجميع أنها عاصمة السلام وصمام الأمان للعالم كله.

وتابع البيان: من أجل ذلك يتقدم المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي ببرقية شكر وتقدير وإعزاز وعرفان بالجميل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، على جهودهما الخيرة والمباركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

كما قدم البيان الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهودهم لخدمة كتاب الله وإبلاغ معانيه بجميع لغات العالم، منوهاً بالتطور الكبير الذي شهده المجمع خلال الثلاث سنوات الفائتة، والتي ساهمت في مضاعفة إنتاجها من المصاحف بجميع الأحجام وتراجم معاني كلماته.

واختتم البيان الصادر من المجلس بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:32 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:14 PM

مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف

بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة من ضمنها البرازيل مما أدخل البهجة على المسلمين رغم "كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهاته الكريمة بإرسال أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة من ضمنها البرازيل، مما أدخل البهجة والفرح والسرور على المسلمين فى هذه البلاد.

وقال المجلس في بيان صحفي صادر عن الرئيس العام الدكتور عبدالحميد متولي أنه على الرغم وجود هذه الجائحة كورونا ولكنها لم تمنع مملكة الخير من القيام بواجبها ليس فقط لخدمة الحرمين الشريفين وإنما لخدمة كتاب الله في الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في المحافظة على كتاب الله ونشر معانيه بجميع لغات العالم، ليعلم الجميع أنها عاصمة السلام وصمام الأمان للعالم كله.

وتابع البيان: من أجل ذلك يتقدم المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي ببرقية شكر وتقدير وإعزاز وعرفان بالجميل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، على جهودهما الخيرة والمباركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

كما قدم البيان الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهودهم لخدمة كتاب الله وإبلاغ معانيه بجميع لغات العالم، منوهاً بالتطور الكبير الذي شهده المجمع خلال الثلاث سنوات الفائتة، والتي ساهمت في مضاعفة إنتاجها من المصاحف بجميع الأحجام وتراجم معاني كلماته.

واختتم البيان الصادر من المجلس بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.

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