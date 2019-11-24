"هنيدي" يطالب بإقامة احتفال كبير بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

وجّه التهنئة لرئيس هيئة الترفيه

وجّه الفنان المصري محمد هنيدي، رسالة تهنئة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، قائلاً: "دي مناسبة محتاجة حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبوناصر".

وكان "آل الشيخ" قد أعرب عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال، وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".