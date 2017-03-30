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الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة وسائل الضغط لوقف عدوان الميليشيا

عبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية والذي تزايدت وتيرته أخيرًا رغم الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان: الحكومة اليمنية تحذّر من أن استهداف الميليشيات الحوثية مخيمات النازحين التي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال محافظة مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسبّبة في سقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، كما أدى إلى تهجير 576 أسرة، ما يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين ويتعارض مع الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأضاف البيان: الحكومة اليمنية تستنكر استمرار الميليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي، إلى إدانة انتهاكات هذه الميليشيات وممارسة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

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الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب
سبق

عبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية والذي تزايدت وتيرته أخيرًا رغم الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان: الحكومة اليمنية تحذّر من أن استهداف الميليشيات الحوثية مخيمات النازحين التي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال محافظة مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسبّبة في سقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، كما أدى إلى تهجير 576 أسرة، ما يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين ويتعارض مع الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأضاف البيان: الحكومة اليمنية تستنكر استمرار الميليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي، إلى إدانة انتهاكات هذه الميليشيات وممارسة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:49 PM

الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة وسائل الضغط لوقف عدوان الميليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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عبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية والذي تزايدت وتيرته أخيرًا رغم الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان: الحكومة اليمنية تحذّر من أن استهداف الميليشيات الحوثية مخيمات النازحين التي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال محافظة مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسبّبة في سقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، كما أدى إلى تهجير 576 أسرة، ما يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين ويتعارض مع الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأضاف البيان: الحكومة اليمنية تستنكر استمرار الميليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي، إلى إدانة انتهاكات هذه الميليشيات وممارسة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

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