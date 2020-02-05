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"السهيمي" يقلّد عدداً من رؤساء الرقباء رتبهم الجديدة بمكة

قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، كلاً من: رئيس رقباء عابد عبدالله الهذلي، ورئيس رقباء هليل مخضور الهلالي، ورئيس رقباء فارس صالح اللحياني، ورئيس رقباء رمضان أحمد المسرحي، ورئيس رقباء غالب عبدالله القرشي، ورئيس رقباء عطيه صالح الزهراني، رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم.

وقدّم "السهيمي" المباركة للمترقين، متمنياً لهم المزيد من التميّز، وأن تكون هذه الترقية عون لهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"السهيمي" يقلّد عدداً من رؤساء الرقباء رتبهم الجديدة بمكة
سبق

قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، كلاً من: رئيس رقباء عابد عبدالله الهذلي، ورئيس رقباء هليل مخضور الهلالي، ورئيس رقباء فارس صالح اللحياني، ورئيس رقباء رمضان أحمد المسرحي، ورئيس رقباء غالب عبدالله القرشي، ورئيس رقباء عطيه صالح الزهراني، رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم.

وقدّم "السهيمي" المباركة للمترقين، متمنياً لهم المزيد من التميّز، وأن تكون هذه الترقية عون لهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:15 PM

"السهيمي" يقلّد عدداً من رؤساء الرقباء رتبهم الجديدة بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، كلاً من: رئيس رقباء عابد عبدالله الهذلي، ورئيس رقباء هليل مخضور الهلالي، ورئيس رقباء فارس صالح اللحياني، ورئيس رقباء رمضان أحمد المسرحي، ورئيس رقباء غالب عبدالله القرشي، ورئيس رقباء عطيه صالح الزهراني، رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم.

وقدّم "السهيمي" المباركة للمترقين، متمنياً لهم المزيد من التميّز، وأن تكون هذه الترقية عون لهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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