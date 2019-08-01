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جريمة مروعة.. الحوثي يقصف التجمعات السكنية بالمدفعية الثقيلة

ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة جديدة ضد المدنيين العزل.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة تجمعات سكانية شمالي مديرية حيس.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.

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جريمة مروعة.. الحوثي يقصف التجمعات السكنية بالمدفعية الثقيلة
سبق

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة جديدة ضد المدنيين العزل.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة تجمعات سكانية شمالي مديرية حيس.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:06 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
11:34 PM

جريمة مروعة.. الحوثي يقصف التجمعات السكنية بالمدفعية الثقيلة

ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,540

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة جديدة ضد المدنيين العزل.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة تجمعات سكانية شمالي مديرية حيس.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.

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