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لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم ثلاثي النصر و"السومة"

بمبلغ 80 ألف ريال

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، غرامة مالية على ثلاثي النصر، المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي، 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون قيد أسمائهم في كشف مباراة الأهلي ضمن نهائي نصف نهائي كأس الملك.
وشملت غرامات الانضباط، في ذات المباراة، عمر السومة مهاجم الأهلي، حيث غرم 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر في كأس الملك.
وجاءت قرارات اللجنة الأربعة بحق ثلاثي النصر ومهاجم الأهلي، غير قابلة للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من اللائحة، بحسب ما ذكره الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم ثلاثي النصر و"السومة"
سبق

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، غرامة مالية على ثلاثي النصر، المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي، 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون قيد أسمائهم في كشف مباراة الأهلي ضمن نهائي نصف نهائي كأس الملك.
وشملت غرامات الانضباط، في ذات المباراة، عمر السومة مهاجم الأهلي، حيث غرم 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر في كأس الملك.
وجاءت قرارات اللجنة الأربعة بحق ثلاثي النصر ومهاجم الأهلي، غير قابلة للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من اللائحة، بحسب ما ذكره الاتحاد.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:47 PM

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم ثلاثي النصر و"السومة"

بمبلغ 80 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فرضت لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، غرامة مالية على ثلاثي النصر، المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي، 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون قيد أسمائهم في كشف مباراة الأهلي ضمن نهائي نصف نهائي كأس الملك.
وشملت غرامات الانضباط، في ذات المباراة، عمر السومة مهاجم الأهلي، حيث غرم 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر في كأس الملك.
وجاءت قرارات اللجنة الأربعة بحق ثلاثي النصر ومهاجم الأهلي، غير قابلة للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من اللائحة، بحسب ما ذكره الاتحاد.

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