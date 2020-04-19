تعرّف على عمل دائرة "الأهلة" الجديدة بالمحكمة العليا

في الوقت الذي أعاد فيه المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحكمة العليا، وألّف دوائر جديدة من بينها دائرة خاصة بالأهلة؛ بَرَزت تساؤلات عن طبيعة عمل الدائرة.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، تختص بإثبات دخول الأشهر واعتماد تسجيل شهادات المترائين في عموم محاكم المملكة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.