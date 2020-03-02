بالصور.. "بديوي" يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني في "رابغ"

تحت شعار «السلامة أولاً» بحضور مديري الأجهزة الحكومية

دشَّن مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لشؤون العمليات العميد الدكتور طلال إبراهيم بديوي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة رابغ تحت شعار «السلامة أولاً » بحضور مديري الأجهزة الحكومية، حيث افتتح بديوي المعرض الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بهذه المناسبة.

احتوى اليوم على أجهزة ومعدات الدفاع المدني وأجهزة السلامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى أجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة، كما شاركت شرطة محافظة شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات بفرضية للتعامل مع الأسلحة من خلال الريبورت والسيارة المعدة لذلك.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ العقيد طلال الجحدلي في كلمة له أهمية التوعية الوقائية في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وأثرها في تقليل الآثار الناجمة عن الحوادث والأخطار المختلفة وإدراك أهمية السلامة.

وسيكون المعرض مستمرًا لمدة خمسة أيام يتخللها إلقاء المحاضرات في الكليات الجامعية ومدارس التعليم العام، وتنظيم زيارات للطلاب لمقر الدفاع المدني وللمعرض بالتنسيق مع مكتب التعليم بالمحافظة وسينفّذ عدد من البرامج والفعاليات لرفع مستوى السلامة لدى شرائح المجتمع كافة للحد من الحوادث المختلفة.