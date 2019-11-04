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"التجارة" تشهّر بصاحب منشأة عطارة باعت منتجات منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة المجمعة؛ إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية منها بودرات وشامبوهات وكريمات وزيوت ومستحضرات تجميلية للعناية الشخصية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار المجمعة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهّر بصاحب منشأة عطارة باعت منتجات منتهية الصلاحية
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة المجمعة؛ إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية منها بودرات وشامبوهات وكريمات وزيوت ومستحضرات تجميلية للعناية الشخصية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
07:06 PM

"التجارة" تشهّر بصاحب منشأة عطارة باعت منتجات منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة المجمعة؛ إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية منها بودرات وشامبوهات وكريمات وزيوت ومستحضرات تجميلية للعناية الشخصية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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