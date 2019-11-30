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مدير الجامعة الإسلامية: ذكرى البيعة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء

قال: أعوام عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي

رفع مدير الجامعة الإسلامية المكلف، د.عبدالله بن محمد العتيبي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم. داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قائدها، وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية.

وقال: إن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء. مؤكداً أنها أعوام حافلة بالإنجازات وشاهدة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن الوطن شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين، توفر الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، وتوسع مفهوم التنمية ليحقق حزمة من البرامج التي تمس حاجات المواطنين، وتلبي متطلباتهم، فمضت البلاد في عهده الميمون على طريق التنمية، والتحديث، والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة.

ونوّه الدكتور "العتيبي" بما يحظى به قطاع التعليم من عناية واهتمام كبيرين من لدنه –أيده الله- باعتباره بُعداً استراتيجياً للمملكة في تنمية البلاد ومساهمته في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن واستثمار طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أن الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد تعدّ انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي ويزيد من سقف الطموح والتنافسية.


وأشار إلى أن الجامعة الإسلامية تقدم اليوم خدمة إنسانية عظمى لخدمة أبناء المسلمين ونشر الدين والدعوة من خلال تخريج أجيال من العلماء وقادة التنمية منذ 60 عاماً مضت، وتحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، حتى أصبحت اليوم في مقدمة أعرق الجامعات العالمية متخذة من مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلم منطلقاً لإنارة العالم بنور الرسالة المحمدية.

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مدير الجامعة الإسلامية: ذكرى البيعة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء
سبق

رفع مدير الجامعة الإسلامية المكلف، د.عبدالله بن محمد العتيبي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم. داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قائدها، وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية.

وقال: إن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء. مؤكداً أنها أعوام حافلة بالإنجازات وشاهدة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن الوطن شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين، توفر الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، وتوسع مفهوم التنمية ليحقق حزمة من البرامج التي تمس حاجات المواطنين، وتلبي متطلباتهم، فمضت البلاد في عهده الميمون على طريق التنمية، والتحديث، والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة.

ونوّه الدكتور "العتيبي" بما يحظى به قطاع التعليم من عناية واهتمام كبيرين من لدنه –أيده الله- باعتباره بُعداً استراتيجياً للمملكة في تنمية البلاد ومساهمته في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن واستثمار طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أن الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد تعدّ انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي ويزيد من سقف الطموح والتنافسية.


وأشار إلى أن الجامعة الإسلامية تقدم اليوم خدمة إنسانية عظمى لخدمة أبناء المسلمين ونشر الدين والدعوة من خلال تخريج أجيال من العلماء وقادة التنمية منذ 60 عاماً مضت، وتحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، حتى أصبحت اليوم في مقدمة أعرق الجامعات العالمية متخذة من مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلم منطلقاً لإنارة العالم بنور الرسالة المحمدية.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
04:16 PM

مدير الجامعة الإسلامية: ذكرى البيعة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء

قال: أعوام عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير الجامعة الإسلامية المكلف، د.عبدالله بن محمد العتيبي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم. داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قائدها، وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية.

وقال: إن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء. مؤكداً أنها أعوام حافلة بالإنجازات وشاهدة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن الوطن شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين، توفر الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، وتوسع مفهوم التنمية ليحقق حزمة من البرامج التي تمس حاجات المواطنين، وتلبي متطلباتهم، فمضت البلاد في عهده الميمون على طريق التنمية، والتحديث، والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة.

ونوّه الدكتور "العتيبي" بما يحظى به قطاع التعليم من عناية واهتمام كبيرين من لدنه –أيده الله- باعتباره بُعداً استراتيجياً للمملكة في تنمية البلاد ومساهمته في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن واستثمار طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أن الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد تعدّ انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي ويزيد من سقف الطموح والتنافسية.


وأشار إلى أن الجامعة الإسلامية تقدم اليوم خدمة إنسانية عظمى لخدمة أبناء المسلمين ونشر الدين والدعوة من خلال تخريج أجيال من العلماء وقادة التنمية منذ 60 عاماً مضت، وتحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، حتى أصبحت اليوم في مقدمة أعرق الجامعات العالمية متخذة من مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلم منطلقاً لإنارة العالم بنور الرسالة المحمدية.

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