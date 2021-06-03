سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد.
فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولاراً للبرميل.
استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية
سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد.
فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولاراً للبرميل.
اعلان
استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-03
سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:58 PM
استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية
سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد.
فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولاراً للبرميل.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..
30 يناير
13,882
91 مليار ..
29 يناير
31,849
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,525
تعليمنا والتطوير المنشود!!
غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد
عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان
مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!
محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة
جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي
علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟
صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!
غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!
محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ
مها الجبر