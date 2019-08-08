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73%.. هي نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات بالمملكة

وفق إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني عن شهر يوليو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يوليو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يوليو، والتي شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر؛ وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73%، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ80% مقارنة بشهر يونيو الماضي، التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 74% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 73%؛ في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر يوليو 74%، و60% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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73%.. هي نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات بالمملكة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يوليو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يوليو، والتي شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر؛ وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73%، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ80% مقارنة بشهر يونيو الماضي، التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 74% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 73%؛ في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر يوليو 74%، و60% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
11:20 AM

73%.. هي نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات بالمملكة

وفق إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني عن شهر يوليو الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يوليو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يوليو، والتي شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر؛ وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73%، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ80% مقارنة بشهر يونيو الماضي، التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 74% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 73%؛ في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر يوليو 74%، و60% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,597
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,615
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,700

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