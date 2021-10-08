النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" كاشفاً دخل وإنفاق "موسم الرياض": طموحنا عالٍ بهمة السعوديين

مفاجآت تحملها النسخة الثانية.. يقول: تعلمت من سيدي أن لغة الأرقام هي الأهم

كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الدخل المباشر وغير المباشر لموسم الرياض الماضي 2019 وصل إلى مبلغ 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، متوقعاً في هذا الصدد تجاوز هذا الرقم بإذن الله خلال الموسم الجديد 2021 والذي سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بهمة السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "تعلمت من سيدي -الله يحفظه- أن لغة الأرقام هي الأهم.. في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالٍ وبإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

ويتضمّن موسم الرياض الجديد والأضخم في نسخته الثانية تحت شعار "تخيل أكثر" مفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها المملكة، وذلك بوجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً عربياً وعالمياً، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية".

وكان "موسم الرياض" للمرة الأولى قد انطلق عام 2019؛ إذ تمت إقامته في الفترة ما بين 11 أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى 18 يناير لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" كاشفاً دخل وإنفاق "موسم الرياض": طموحنا عالٍ بهمة السعوديين
سبق

كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الدخل المباشر وغير المباشر لموسم الرياض الماضي 2019 وصل إلى مبلغ 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، متوقعاً في هذا الصدد تجاوز هذا الرقم بإذن الله خلال الموسم الجديد 2021 والذي سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بهمة السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "تعلمت من سيدي -الله يحفظه- أن لغة الأرقام هي الأهم.. في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالٍ وبإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

ويتضمّن موسم الرياض الجديد والأضخم في نسخته الثانية تحت شعار "تخيل أكثر" مفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها المملكة، وذلك بوجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً عربياً وعالمياً، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية".

وكان "موسم الرياض" للمرة الأولى قد انطلق عام 2019؛ إذ تمت إقامته في الفترة ما بين 11 أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى 18 يناير لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:17 PM

"آل الشيخ" كاشفاً دخل وإنفاق "موسم الرياض": طموحنا عالٍ بهمة السعوديين

مفاجآت تحملها النسخة الثانية.. يقول: تعلمت من سيدي أن لغة الأرقام هي الأهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
6,368

كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الدخل المباشر وغير المباشر لموسم الرياض الماضي 2019 وصل إلى مبلغ 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، متوقعاً في هذا الصدد تجاوز هذا الرقم بإذن الله خلال الموسم الجديد 2021 والذي سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بهمة السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "تعلمت من سيدي -الله يحفظه- أن لغة الأرقام هي الأهم.. في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالٍ وبإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

ويتضمّن موسم الرياض الجديد والأضخم في نسخته الثانية تحت شعار "تخيل أكثر" مفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها المملكة، وذلك بوجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً عربياً وعالمياً، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية".

وكان "موسم الرياض" للمرة الأولى قد انطلق عام 2019؛ إذ تمت إقامته في الفترة ما بين 11 أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى 18 يناير لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,837
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة