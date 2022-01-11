رئيسة وزراء اسكتلندا: الكمامات سترافقنا خلال سنوات قادمة

أكدت الحاجة لعلاج المزيد من المرضى بالمنزل بدلًا من المستشفيات

حذّرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، من أن مواطني بلادها قد يضطرون إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة على مدى سنوات قادمة؛ من أجل تفادي فرض قيود أخرى صارمة كالإغلاق.

وقالت "ستورجيون" وفق قناة STV الاسكتلندية: في بعض الأحيان عندما تسمع أشخاصًا يتحدثون عن تعلم كيفية العيش مع كورونا، يبدو أن ما يُقترح هو أنه ذات صباح سنستيقظ ولا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن، ولن نضطر إلى فعل أي شيء لمحاولة احتوائه والسيطرة عليه.

وأضافت: ليس هذا ما أعنيه عندما أقول نتعلم التعايش مع الفيروس، بدلًا من ذلك، سيتعين علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الإجراءات التي يمكن لنا استخدامها لنعود إلى حياة ما قبل الوباء، وأعتقد أن الكمامات -على سبيل المثال- ستكون مطلوبة على المدى الطويل؛ لتمكيننا من التعايش مع الفيروس بتدابير وقائية أقل بكثير.

وأردفت رئيسة الوزراء، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: الخدمة الصحية بحاجة إلى أن تدار بشكل مختلف للتعامل مع كورونا على المدى الطويل، مع علاج المزيد من المرضى في المنزل بدلًا من المستشفيات.

وتابعت: نحن في وضع نرغب فيه جميعًا في العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان، كل منا -بما فيهم أنا- نتوق إلى ذلك حقًّا؛ لكن علينا أن ندرك أن هذا الفيروس، على الرغم من أننا نأمل أن يكون متحور أوميكرون أكثر اعتدالًا من المتغيرات السابقة؛ إلا أن هذا الفيروس لا يزال يحصد الأرواح، ولا يزال يتسبب في آثار صحية كبيرة للناس، لذلك يتعين علينا التعامل معه بجدية وعدم التقليل من الضرر الذي يمكن أن يحدثه.

وكانت الحكومة الاسكتلندية قد أعلنت أنها سجلت 11827 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الاثنين؛ لكن لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.