تكليفات إدارية بصحة منطقة عسير

بهدف رفع نسبة الأداء داخل المنشآت

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان قرارات إدارية باعتماد تمديد تكليف عدد من المساعدين ومدراء الإدارات والمستشفيات بصحة المنطقة بهدف الاستفادة من الكوادر الإدارية والفنية من خلال توظيف ما لديهم من خبرات ومهارات متراكمة في تطوير العمل الصحي ورفع نسبة الأداء داخل المنشآت الصحية، مطالبًا الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد لخدمة المصلحة العامة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت على النحو التالي:

1- تمديد تكليف الدكتور مشبب سعيد الأسمري مساعداً للمدير العام للموارد البشرية.

2- تمديد تكليف محمد جبريل البصيلي نائباً للمساعد للصحة.

3- تمديد تكليف خالد سعيد غرم متعب نائباً للمساعد للموارد البشرية.

4- تمديد تكليف أحمد عبدالله علي هادي مساعداً للمدير العام لتقنية المعلومات.

5- تمديد تكليف الدكتور أحمد بن الحسن أحمد الهيزعي مشرفاً عاماً على مستشفى عسير المركزي.

6- تمديد تكليف عبدالله محمد عبدالله الأحمري نائباً للمشرف على مستشفى عسير.

7- تمديد تكليف عبدالله سعيد العواشيز مديراً لإدارة التغذية.

8- تمديد تكليف زايد سعدي زبران الحارثي مديرًا للإدارة شؤون المراكز.

9- تمديد تكليف حسن أحمد عسيري مساعدًا لمدير إدارة المتابعة.

10- تمديد تكليف خالد عايض محمد آل حلبوب مديراً لإدارة الصحة المدرسية.

11- تمديد تكليف محمد صالح الغامدي مديرًا لإدارة التجهيزات.

12- تمديد تكليف حسن جابر عبدالله أحمدي مسؤولاً لبرنامج المشاركة المجتمعية.

