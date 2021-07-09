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سفارة المملكة في مدريد: الحكومة الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها

دون شرط تقديم شهادات طبية

أعلنت السفارة السعودية بمدريد، ترحيب مملكة إسبانيا بالمواطنين السعوديين الراغبين في السياحة، دون شرط تقديم شهادات طبية، موضحة أنها قررت أن السعودية ضمن الدول الآمنة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إسبانيا تدرج المملكة العربية السعودية ضمن الدول الآمنة وترحّب بالسياح القادمين منها دون شرط تقديم شهادات طبية".

وأضافت: مع التنويه للمواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى إسبانيا، بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج وزارة الصحة الإسبانية عبر تطبيق SpTH أو البوابة الإلكترونية.

جديرٌ بالذكر أن إعلان الحكومة الإسبانية جاء بعد ما قدّمته المملكة من إنجازات كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الإجراءات المتخذة والقوية للتصدّي للوباء منذ انتشاره في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في مدريد: الحكومة الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها
سبق

أعلنت السفارة السعودية بمدريد، ترحيب مملكة إسبانيا بالمواطنين السعوديين الراغبين في السياحة، دون شرط تقديم شهادات طبية، موضحة أنها قررت أن السعودية ضمن الدول الآمنة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إسبانيا تدرج المملكة العربية السعودية ضمن الدول الآمنة وترحّب بالسياح القادمين منها دون شرط تقديم شهادات طبية".

وأضافت: مع التنويه للمواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى إسبانيا، بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج وزارة الصحة الإسبانية عبر تطبيق SpTH أو البوابة الإلكترونية.

جديرٌ بالذكر أن إعلان الحكومة الإسبانية جاء بعد ما قدّمته المملكة من إنجازات كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الإجراءات المتخذة والقوية للتصدّي للوباء منذ انتشاره في العالم.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:49 PM

سفارة المملكة في مدريد: الحكومة الإسبانية ترحب بالسعوديين بدخول أراضيها

دون شرط تقديم شهادات طبية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
331

أعلنت السفارة السعودية بمدريد، ترحيب مملكة إسبانيا بالمواطنين السعوديين الراغبين في السياحة، دون شرط تقديم شهادات طبية، موضحة أنها قررت أن السعودية ضمن الدول الآمنة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إسبانيا تدرج المملكة العربية السعودية ضمن الدول الآمنة وترحّب بالسياح القادمين منها دون شرط تقديم شهادات طبية".

وأضافت: مع التنويه للمواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى إسبانيا، بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج وزارة الصحة الإسبانية عبر تطبيق SpTH أو البوابة الإلكترونية.

جديرٌ بالذكر أن إعلان الحكومة الإسبانية جاء بعد ما قدّمته المملكة من إنجازات كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل الإجراءات المتخذة والقوية للتصدّي للوباء منذ انتشاره في العالم.

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