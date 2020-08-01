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سالت على إثرها جميع الأدوية .. أمطار الـ7ساعات" تحجز الترند للقنفذة

طرق تقطع ومنازل تغرق .. "الدفاع المدني" يستنفر في المناطق الخطرة

شهدت محافظة القنفذة بجميع مراكزها، مساء أمس، ليلة ماطرة استمرت من بعد مغرب يوم العيد إلى الثالثة من فجر اليوم، تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة سال على إثرها جميع الأدوية والشعاب ما تسبب في جرف وتوقف بعض الطرق لعدد من الساعات، ما جعل فرق الدفاع المدني تستنفر جهودها للتواجد بالأماكن الخطرة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنعهم من عبور الأودية وقت جريانها.

كما تسببت الأمطار والسيول في غرق بعض المنازل الشعبية بقرية وادي مليل شمال مركز سبت الجارة مخلفة أضرارًا عينية، وكذلك قطع الطرق الترابية، إلا أن تلك الأمطار ساهمت في تلطيف أجواء المنطقة التي انخفضت معها درجات الحرارة وهدأت العواصف الرملية في عز موسمها.

وفي سياق متصل، تصدرت القنفذة الترند على "تويتر" بسبب الأجواء الساحرة التي شهدتها، مساء أمس، بعد تناقل المغردين مختلف الصور والفيديوهات من مواقع متفرقة للأمطار التي استمرت ما يقارب السبع ساعات من الهطول ولازالت الأجواء ملبدة بالغيوم والسحب المهيأة للهطول بمشيئة الله خلال الساعات القادمة.

القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سالت على إثرها جميع الأدوية .. أمطار الـ7ساعات" تحجز الترند للقنفذة
سبق

شهدت محافظة القنفذة بجميع مراكزها، مساء أمس، ليلة ماطرة استمرت من بعد مغرب يوم العيد إلى الثالثة من فجر اليوم، تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة سال على إثرها جميع الأدوية والشعاب ما تسبب في جرف وتوقف بعض الطرق لعدد من الساعات، ما جعل فرق الدفاع المدني تستنفر جهودها للتواجد بالأماكن الخطرة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنعهم من عبور الأودية وقت جريانها.

كما تسببت الأمطار والسيول في غرق بعض المنازل الشعبية بقرية وادي مليل شمال مركز سبت الجارة مخلفة أضرارًا عينية، وكذلك قطع الطرق الترابية، إلا أن تلك الأمطار ساهمت في تلطيف أجواء المنطقة التي انخفضت معها درجات الحرارة وهدأت العواصف الرملية في عز موسمها.

وفي سياق متصل، تصدرت القنفذة الترند على "تويتر" بسبب الأجواء الساحرة التي شهدتها، مساء أمس، بعد تناقل المغردين مختلف الصور والفيديوهات من مواقع متفرقة للأمطار التي استمرت ما يقارب السبع ساعات من الهطول ولازالت الأجواء ملبدة بالغيوم والسحب المهيأة للهطول بمشيئة الله خلال الساعات القادمة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:15 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:21 PM

سالت على إثرها جميع الأدوية .. أمطار الـ7ساعات" تحجز الترند للقنفذة

طرق تقطع ومنازل تغرق .. "الدفاع المدني" يستنفر في المناطق الخطرة

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حسن العيسي - القنفذة
5
9,532

شهدت محافظة القنفذة بجميع مراكزها، مساء أمس، ليلة ماطرة استمرت من بعد مغرب يوم العيد إلى الثالثة من فجر اليوم، تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة سال على إثرها جميع الأدوية والشعاب ما تسبب في جرف وتوقف بعض الطرق لعدد من الساعات، ما جعل فرق الدفاع المدني تستنفر جهودها للتواجد بالأماكن الخطرة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنعهم من عبور الأودية وقت جريانها.

كما تسببت الأمطار والسيول في غرق بعض المنازل الشعبية بقرية وادي مليل شمال مركز سبت الجارة مخلفة أضرارًا عينية، وكذلك قطع الطرق الترابية، إلا أن تلك الأمطار ساهمت في تلطيف أجواء المنطقة التي انخفضت معها درجات الحرارة وهدأت العواصف الرملية في عز موسمها.

وفي سياق متصل، تصدرت القنفذة الترند على "تويتر" بسبب الأجواء الساحرة التي شهدتها، مساء أمس، بعد تناقل المغردين مختلف الصور والفيديوهات من مواقع متفرقة للأمطار التي استمرت ما يقارب السبع ساعات من الهطول ولازالت الأجواء ملبدة بالغيوم والسحب المهيأة للهطول بمشيئة الله خلال الساعات القادمة.

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