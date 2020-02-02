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"خطأ قاتل".. أرادت مساعدة رجل فدَهَسته بسيارتها

وقفت المرأة مصابة بالذهول لما حدث

سقط رجل مريضًا بجوار رصيف في أحد شوارع مدينة فينيكس؛ فتوقفت امرأة بسيارتها بجواره من أجل تقديم المساعدة؛ لكنها ارتكبت خطأ قاتلًا؛ فتسببت في دهس الرجل ومصرعه.

وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، حينما كان الأمريكي مايكل فيليبس (34 عامًا) يقف على رصيف بأحد الشوارع، وفجأة شعر بإعياء شديد؛ فسقط على الطريق بجوار الرصيف.

وتضيف الصحيفة: تَصادف في تلك اللحظة أن امرأة كانت تقود سيارة بويك سيدان، فوقفت بسيارتها على الطريق المنحدر قليلًا، وهبطت من أجل مساعدة "فيليبس"؛ لكن قبل أن تتمكن من الاقتراب منه، تحركت السيارة ودهست "فيليبس" الراقد بجوار الرصيف ليلقى مصرعه في الحال؛ فيما وقفت المرأة وقد أصيبت بالذهول لما حدث.

وقالت شرطة مدينة "فينيكس" في بيان لها: إن المرأة -التي لم يُعلَن عن اسمها- قيد التوقيف بتهمة القتل الخطأ؛ بينما تم نقل جثة "فيليبس" إلى المستشفى من أجل فحصها وتحديد سبب الوفاة.

وأضافت الشرطة أن المرأة عندما هبطت من السيارة، نسيت تشغيل فرامل السيارة؛ فتحركت المركبة بسبب انحدار بسيط في الطريق ودهست الرجل.

مدينة فينيكس دهس رجل

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"خطأ قاتل".. أرادت مساعدة رجل فدَهَسته بسيارتها
سبق

سقط رجل مريضًا بجوار رصيف في أحد شوارع مدينة فينيكس؛ فتوقفت امرأة بسيارتها بجواره من أجل تقديم المساعدة؛ لكنها ارتكبت خطأ قاتلًا؛ فتسببت في دهس الرجل ومصرعه.

وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، حينما كان الأمريكي مايكل فيليبس (34 عامًا) يقف على رصيف بأحد الشوارع، وفجأة شعر بإعياء شديد؛ فسقط على الطريق بجوار الرصيف.

وتضيف الصحيفة: تَصادف في تلك اللحظة أن امرأة كانت تقود سيارة بويك سيدان، فوقفت بسيارتها على الطريق المنحدر قليلًا، وهبطت من أجل مساعدة "فيليبس"؛ لكن قبل أن تتمكن من الاقتراب منه، تحركت السيارة ودهست "فيليبس" الراقد بجوار الرصيف ليلقى مصرعه في الحال؛ فيما وقفت المرأة وقد أصيبت بالذهول لما حدث.

وقالت شرطة مدينة "فينيكس" في بيان لها: إن المرأة -التي لم يُعلَن عن اسمها- قيد التوقيف بتهمة القتل الخطأ؛ بينما تم نقل جثة "فيليبس" إلى المستشفى من أجل فحصها وتحديد سبب الوفاة.

وأضافت الشرطة أن المرأة عندما هبطت من السيارة، نسيت تشغيل فرامل السيارة؛ فتحركت المركبة بسبب انحدار بسيط في الطريق ودهست الرجل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:32 AM

"خطأ قاتل".. أرادت مساعدة رجل فدَهَسته بسيارتها

وقفت المرأة مصابة بالذهول لما حدث

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,900

سقط رجل مريضًا بجوار رصيف في أحد شوارع مدينة فينيكس؛ فتوقفت امرأة بسيارتها بجواره من أجل تقديم المساعدة؛ لكنها ارتكبت خطأ قاتلًا؛ فتسببت في دهس الرجل ومصرعه.

وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، حينما كان الأمريكي مايكل فيليبس (34 عامًا) يقف على رصيف بأحد الشوارع، وفجأة شعر بإعياء شديد؛ فسقط على الطريق بجوار الرصيف.

وتضيف الصحيفة: تَصادف في تلك اللحظة أن امرأة كانت تقود سيارة بويك سيدان، فوقفت بسيارتها على الطريق المنحدر قليلًا، وهبطت من أجل مساعدة "فيليبس"؛ لكن قبل أن تتمكن من الاقتراب منه، تحركت السيارة ودهست "فيليبس" الراقد بجوار الرصيف ليلقى مصرعه في الحال؛ فيما وقفت المرأة وقد أصيبت بالذهول لما حدث.

وقالت شرطة مدينة "فينيكس" في بيان لها: إن المرأة -التي لم يُعلَن عن اسمها- قيد التوقيف بتهمة القتل الخطأ؛ بينما تم نقل جثة "فيليبس" إلى المستشفى من أجل فحصها وتحديد سبب الوفاة.

وأضافت الشرطة أن المرأة عندما هبطت من السيارة، نسيت تشغيل فرامل السيارة؛ فتحركت المركبة بسبب انحدار بسيط في الطريق ودهست الرجل.

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