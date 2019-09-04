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فيديو القناص البارع.. رصاصة في رأس الخاطف تنقذ فتاة من الموت

أطلقت من بين ساقي ضابط على مسافة 61 مترًا

برصاصة واحدة في الرأس من مسافة 61 مترًا، أنقذ قناص بارع فتاة من الموت على يد خاطفها، في أحد محطات المترو بالصين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تمكّن القناص من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها؛ وذلك بعد أكثر من ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.
وأفادت الصحيفة أن كاميرات المراقبة الموضوعة داخل محطة مترو أنفاق مدينة "ناننينغ"، جنوبي الصين، قد أظهرت مَشاهد لرجلٍ اختار امرأة عشوائيًّا، وهددها بسكين، وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو.
وأوردت الصحيفة أنه فور وصول أفراد من الشرطة الصينية بدأوا بالتفاوض مع الخاطف، الذي يدعى "تسنغ هاو"، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين؛ لإخلاء سبيل المرأة؛ ولكنه رفض، ولم يكشف عن مطالبه والسبب من وراء اختطافها؛ بينما كان القناص يجهز سلاحه لقنص الخاطف.
وكشف شريط فيديو، أن القناص الصيني أطلق رصاصته القاتلة على الخاطف "هاو"، البالغ من العمر 42 عامًا، من بين ساقي الضابط المتفاوض، من مسافة 200 قدم (61 مترًا) داخل محطة المترو، أصابت رأس الخاطف مباشرة، وتسببت في مقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين؛ حيث جرى إطلاق سلاحها، ولم تصب بأذى.
ولم تكشف الشرطة الصينية بعدُ عن سبب الخطف؛ لكنها قدمت المشورة النفسية للضحية.

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فيديو القناص البارع.. رصاصة في رأس الخاطف تنقذ فتاة من الموت
سبق

برصاصة واحدة في الرأس من مسافة 61 مترًا، أنقذ قناص بارع فتاة من الموت على يد خاطفها، في أحد محطات المترو بالصين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تمكّن القناص من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها؛ وذلك بعد أكثر من ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.
وأفادت الصحيفة أن كاميرات المراقبة الموضوعة داخل محطة مترو أنفاق مدينة "ناننينغ"، جنوبي الصين، قد أظهرت مَشاهد لرجلٍ اختار امرأة عشوائيًّا، وهددها بسكين، وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو.
وأوردت الصحيفة أنه فور وصول أفراد من الشرطة الصينية بدأوا بالتفاوض مع الخاطف، الذي يدعى "تسنغ هاو"، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين؛ لإخلاء سبيل المرأة؛ ولكنه رفض، ولم يكشف عن مطالبه والسبب من وراء اختطافها؛ بينما كان القناص يجهز سلاحه لقنص الخاطف.
وكشف شريط فيديو، أن القناص الصيني أطلق رصاصته القاتلة على الخاطف "هاو"، البالغ من العمر 42 عامًا، من بين ساقي الضابط المتفاوض، من مسافة 200 قدم (61 مترًا) داخل محطة المترو، أصابت رأس الخاطف مباشرة، وتسببت في مقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين؛ حيث جرى إطلاق سلاحها، ولم تصب بأذى.
ولم تكشف الشرطة الصينية بعدُ عن سبب الخطف؛ لكنها قدمت المشورة النفسية للضحية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:08 AM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:42 AM

فيديو القناص البارع.. رصاصة في رأس الخاطف تنقذ فتاة من الموت

أطلقت من بين ساقي ضابط على مسافة 61 مترًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,959

برصاصة واحدة في الرأس من مسافة 61 مترًا، أنقذ قناص بارع فتاة من الموت على يد خاطفها، في أحد محطات المترو بالصين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تمكّن القناص من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها؛ وذلك بعد أكثر من ساعتين من التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.
وأفادت الصحيفة أن كاميرات المراقبة الموضوعة داخل محطة مترو أنفاق مدينة "ناننينغ"، جنوبي الصين، قد أظهرت مَشاهد لرجلٍ اختار امرأة عشوائيًّا، وهددها بسكين، وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو.
وأوردت الصحيفة أنه فور وصول أفراد من الشرطة الصينية بدأوا بالتفاوض مع الخاطف، الذي يدعى "تسنغ هاو"، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين؛ لإخلاء سبيل المرأة؛ ولكنه رفض، ولم يكشف عن مطالبه والسبب من وراء اختطافها؛ بينما كان القناص يجهز سلاحه لقنص الخاطف.
وكشف شريط فيديو، أن القناص الصيني أطلق رصاصته القاتلة على الخاطف "هاو"، البالغ من العمر 42 عامًا، من بين ساقي الضابط المتفاوض، من مسافة 200 قدم (61 مترًا) داخل محطة المترو، أصابت رأس الخاطف مباشرة، وتسببت في مقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين؛ حيث جرى إطلاق سلاحها، ولم تصب بأذى.
ولم تكشف الشرطة الصينية بعدُ عن سبب الخطف؛ لكنها قدمت المشورة النفسية للضحية.

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