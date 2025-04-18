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مصرع 9 أشخاص إثر هجوم إرهابي مسلح في نيجيريا

المسلحون أضرموا النار في 33 منزلًا

لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية، اليوم، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلًا.

ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع 9 أشخاص إثر هجوم إرهابي مسلح في نيجيريا
سبق

لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية، اليوم، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلًا.

ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:25 AM

مصرع 9 أشخاص إثر هجوم إرهابي مسلح في نيجيريا

المسلحون أضرموا النار في 33 منزلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية، اليوم، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلًا.

ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

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