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"الصحة الفلسطينية": 7 محافظات خالية من فيروس "كورونا"

بعد شفاء جميع المصابين في رام الله والبيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة رام الله والبيرة خالية من الإصابات بفيروس "كورونا".
وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.
وأضافت أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الفلسطينية": 7 محافظات خالية من فيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة رام الله والبيرة خالية من الإصابات بفيروس "كورونا".
وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.
وأضافت أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:31 PM

"الصحة الفلسطينية": 7 محافظات خالية من فيروس "كورونا"

بعد شفاء جميع المصابين في رام الله والبيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة رام الله والبيرة خالية من الإصابات بفيروس "كورونا".
وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.
وأضافت أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

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