النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يطالب بإجراء اختبار منشطات لـ"بايدن" قبل مناظرتهما

وصف منافسه بـ"الناعس"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإجراء اختبار منشطات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأمريكيون بعد غد.

وقال "ترامب" على "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتًا بشكل قياسي. فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت"، من دون أن يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي طالب "ترامب" بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرته مع "بايدن"، مشككًا في أن يكون أداء المرشح الديمقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعيًّا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ترامب" يطالب بإجراء اختبار منشطات لـ"بايدن" قبل مناظرتهما
سبق

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإجراء اختبار منشطات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأمريكيون بعد غد.

وقال "ترامب" على "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتًا بشكل قياسي. فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت"، من دون أن يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي طالب "ترامب" بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرته مع "بايدن"، مشككًا في أن يكون أداء المرشح الديمقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعيًّا.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
09:17 PM

"ترامب" يطالب بإجراء اختبار منشطات لـ"بايدن" قبل مناظرتهما

وصف منافسه بـ"الناعس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,390

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإجراء اختبار منشطات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأمريكيون بعد غد.

وقال "ترامب" على "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتًا بشكل قياسي. فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت"، من دون أن يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي طالب "ترامب" بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرته مع "بايدن"، مشككًا في أن يكون أداء المرشح الديمقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعيًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,395
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,152
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة