منتخب التايكوندو يصل إلى حيدر آباد

للمشاركة في بطولة الهند الدولية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو، إلى مدينة حيدر آباد، للمشاركة في بطولة الهند الدولية 2019م، وتنطلق خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو الجاري.

ويشارك الأخضر السعودي، بثلاثة منتخبات، ضمن الاستعدادات للتنافس الآسيوي والبطولات القارية المقبلة.

وكان في استقبال البعثة، أمين عام الاتحاد، سامي الطلب، الذي أكد جاهزية منتخبات المملكة للمنافسة الدولية وتحقيق الميداليات المتقدمة.

وقال إن الخطط التي رسمها المسؤولون بالاتحاد، بقيادة العميد ركن شداد العمري، للخروج بأفضل المكتسبات في الصراع القاري والإقليمي.