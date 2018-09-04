أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم
وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات
أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.
موسم الحج 1439هـ
الحج 1439هـ
الحج
أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-09-04
أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.
04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:31 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:16 PM
أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم
وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات
أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.