وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-04 أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس. وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 12:31 PM

اخر تعديل 05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 03:16 PM

أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات





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أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.