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أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم

وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم
سبق

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:31 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:16 PM

أكثر من 800 ألف حاج يغادرون إلى بلدانهم

وفق إحصائية أصدرتها قيادة قوات الجوازات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
1,822

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية كشفت أن 800.385 حاجاً غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً؛ في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً؛ بينما غادر المملكة عن طريق البحر 13.070 حاجاً.

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