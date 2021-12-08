نائب وزير الرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية

تفقد نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، اليوم، المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام إدارة الفروع المهندس تركي مهرجي، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة موفق السنيد.

وتضمنت جولته التفقدية زيارة فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية والالتقاء بمنسوبي الفرع، ومناقشة عدد من الأهداف والموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي بالمنطقة، وزيارة استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ومدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

كما زار مكتب الوزارة بمحافظة القطيف والالتقاء بمنسوبيه، ومناقشة عدد من الموضوعات الرياضية، وزيارة مدينة الأمير نايف الرياضية بمحافظة القطيف والاطلاع على مرافقها وتجهيزاتها، بالإضافة إلى زيارته لبيت الشباب بالمحافظة.

وشهد خلال الجولة التفقدية جانبًا من بطولة الأمير فيصل بن فهد لتنس الطاولة.