عزل 196 مواطنًا قدموا من البحرين 14 يومًا في فنادق بالدمام والخبر

مصادر لـ"سبق": العالقون أتوا من دول أخرى

علمت "سبق" أن أكثر العالقين العائدين من مملكة البحرين، عبر جسر الملك فهد، قدموا من دول أخرى.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن 196 مواطنًا سيتم استقبالهم على مدى أربعة أيام، عبر رحلات برية مجدولة بباصات وتوجيههم إلى أربعة فنادق مخصصة لهم في الدمام والخبر.

وقالت إن وزارة الصحة ستستقبلهم وتفحصهم طبيًا وتوجههم إلى العزل الصحي المخصص لهم.

وأعلنت وزارة الخارجية، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة بغية مساعدة المواطنين العالقين خارج المملكة، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العودة إلى وطنهم.

وأوضحت الخارجية، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة تقديم طلبات إلكترونية بهذا الشأن، ليتم التعامل معها وتحديد مواعيد السفر حسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيستمر لمدة خمسة أيام من الأحد الماضي، حيث ستكون الأولوية للمواطنين المتواجدين في البلدان الأكثر تضررًا بالفيروس، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.

وأكدت أن المواطنين العائدين سيخضعون لدى رجوعهم إلى المملكة للعزل الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

ولفتت الوزارة إلى أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد 920033334.

وشددت الخارجية على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.