الجمارك: جاهزون لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي
تمّ انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين
أكّدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.
ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر فيديو لمنفذ سلوى البري، بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين.
وكانت قد بدأت الجهات المعنية، في وقت سابق، من تجهيز منفذ سلوى الحدودي بين المملكة وقطر عقب إعلان فتح الأجواء البرية والبحرية.
الجمارك: جاهزون لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-09
أكّدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.
ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر فيديو لمنفذ سلوى البري، بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين.
وكانت قد بدأت الجهات المعنية، في وقت سابق، من تجهيز منفذ سلوى الحدودي بين المملكة وقطر عقب إعلان فتح الأجواء البرية والبحرية.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:43 AM
الجمارك: جاهزون لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي
تمّ انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين
أكّدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.
ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر فيديو لمنفذ سلوى البري، بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين.
وكانت قد بدأت الجهات المعنية، في وقت سابق، من تجهيز منفذ سلوى الحدودي بين المملكة وقطر عقب إعلان فتح الأجواء البرية والبحرية.