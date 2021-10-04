ديوان المظالم يدعو لتقديم الآراء حول تعديل لائحة المرافعات

بهدف تمكين العموم من إبداء ملاحظاتهم وعبر المنصة الإلكترونية

يعتزم ديوان المظالم، نشر استطلاع لقياس آراء المهتمين، حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، أمام ديوان المظالم، في المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ودعا ديوان المظالم، الجهات والمختصين والأفراد إلى المشاركة في الاستطلاع الذي يطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بدءًا من يوم الثلاثاء 28/ 2/ 1443هـ، لمدة 14 يومًا.

يأتي ذلك بهدف تمكين العموم من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعديلات؛ وذلك عبر الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/bog/pleadingsystem/Pages/default.aspx