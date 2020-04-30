في خضم الأرقام السوداء.. رقم إيجابي جدًّا عن "كورونا" يحمل "مليون"

فيروس أودى بحياة 217 ألفًا و439 شخصًا منذ ظهورة في ووهان الصينية

بعد أسابيع من متابعة أرقام الوفيات والإصابات وتطورات اللقاحات والأدوية وإجراءات العزل وغيرها، بلغ فيروس كورونا المستجد عتبة رقم يبدو إيجابيًّا جدًّا في خضم الأرقام السوداء الأخرى.

والخميس، أعلن موقع "وورلد أو ميترز"، المعنيّ برصد تطور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد المتعافين من الوباء الفتاك قد تجاوز عتبة المليون شخص، وتحديدًا مليونًا و5 آلاف متعافٍ.

ويمثل الرقم "بارقة أمل" بشأن مواجهة العالم للفيروس الذي وُصف بـ"عدو البشرية"؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" علمًا بأن ثمة بيانات أخرى تشير إلى التفاؤل، بعدما أعلنت بلدان -منها الدنمارك ونيوزلندا- السيطرة على الفيروس؛ فيما يتوالى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأنه؛ ولكن مع تصريحات تنادي بالحرص والحذر.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، في أواخر ديسمبر الماضي، أودى فيروس كورونا بحياة 217 ألفًا و439 شخصًا على الأقل؛ بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس"، استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و104 آلاف و330 إصابة رسميًّا في 193 بلدًا ومنطقة.

وبعد أن أعلنت الصين التغلب على فيروس كورونا، ستعقد الدورة السنوية للبرلمان الصيني في أواخر مايو للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها.

كما كشفت دول أوروبية عدة، عن خطط تدريجية وقابلة للعودة عنها لإعادة تنشيط الاقتصاد؛ لكن دون المخاطرة بموجة جديدة من وباء كوفيد-19.