الكويت.. 80 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله السند: يرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234.

وأوضح السند؛ خلال المؤتمر الصحفي، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن حالات الإصابة المرتبطة بالسفر بلغت حالة واحدة لمواطن قادم من بريطانيا.

أما عن الحالات المسجلة بالمخالطة، فأكّد السند؛ أنها بلغت 71 حالة، بينها حالتان لمواطنين، من 42 حالة الجنسية الهندية، و9 الجنسية البنجلاديشية، و6 الجنسية الإيرانية.. هذا وكشف السند؛ أنه تم تسجيل 8 حالات تقصٍ وبائي.