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"نقلي": "منتدى شباب العالم" منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية

أكد حرص قيادة المملكة على مشاركة مجموعة سعودية واعدة مع نظرائهم من مختلف الدول

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبّر عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأشار إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة لمنتدى شباب العالم، إضافة إلى نسخته الحالية، مُشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، بوصفه منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

ولفت السفير نقلي إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقلي": "منتدى شباب العالم" منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية
سبق

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبّر عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأشار إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة لمنتدى شباب العالم، إضافة إلى نسخته الحالية، مُشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، بوصفه منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

ولفت السفير نقلي إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:12 AM
اخر تعديل
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:43 AM

"نقلي": "منتدى شباب العالم" منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية

أكد حرص قيادة المملكة على مشاركة مجموعة سعودية واعدة مع نظرائهم من مختلف الدول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - شرم الشيخ
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أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبّر عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأشار إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة لمنتدى شباب العالم، إضافة إلى نسخته الحالية، مُشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، بوصفه منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

ولفت السفير نقلي إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.

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