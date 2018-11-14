أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة
في بعض المواقع.. دعت مستخدميها إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-14
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:51 AM
أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة
في بعض المواقع.. دعت مستخدميها إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.