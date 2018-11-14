وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-14 حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440 08:51 AM

أمن الطرق ينبّه سالكي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية: أمطار غزيرة في بعض المواقع.. دعت مستخدميها إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر





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حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "حفر الباطن- الرياض" وطريق "حفر الباطن- رفحاء"، وطريق "حفر الباطن- ساموده" من وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بالمنطقة الشرقية: طريق "حفر الباطن- الرياض"، طريق "حفر الباطن- رفحاء"، طريق "حفر الباطن- ساموده"، يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.